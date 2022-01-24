"Немає приводів для паніки": Данілов після засідання РНБО щодо загрози з боку РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав зберігати спокій на тлі можливого вторгнення Росії
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Ситуація, яка є, вона є цілком для нас зрозумілою. Немає ніяких на сьогоднішній день приводів для того, щоб ми з вами панікували. Я б просив,щоб ми усі були з вами в спокої", - заявив Данілов.
Секретар РНБО зауважив, що ситуація є контрольованою і важливо зберігати спокій.
"Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас не є нічого нового у тому, що на сьогоднішній день відбувається. Я хочу щоб ми усі з вами розуміли: у кожної країни є свої завдання, кожна країна дбає про свою країну. Коли відбуваються ті, чи інші речі - ми маємо з вами перш за все аналізувати спокійно й зробити висновки для нашої країни", - додав Данілов.
Він також прокоментував ініціативу Київського міського голови Віталія Кличка скликати 28 січня у Києві засідання керівництва Асоціації міст України для обговорення питань організації територіальної оборони.
"Для цього є наші збройні сили, які можуть дати відсіч у разі необхідності", - підкреслив Данілов.
Відтак він закликав не поширювати панічні настрої в Україні..
- Кличко збирає на 28 січня правління Асоціації міст України, аби обговорити заходи з організації територіальної оборони в областях на випадок російського наступу.
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