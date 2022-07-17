Росія може збільшити рівень ескалації лише використавши зброю масового знищення, - дипломат Хара
Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що російські війська не мають можливості в рази посилити свої сили для того, щоб відновити наступ на територію України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Рівень ескалації у російсько-українській війні, який ми відчували дотепер, Росія може збільшити лише використовуючи зброю масового знищення. Також слід враховувати можливості росіян. Потрібно спостерігати чи можуть росіяни наростити сили для повторного наступу. Однак те, що вони концентрують сили та стягують військову техніку на ключових напрямках, зокрема на Донбасі, є фактом", - пояснив Хара.
Дипломат наголосив, що Росія буде посилювати ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.
"Безумовно, що окупанти підсилюють свої війська та перекидають техніку на всі напрямки. Проте збільшити свої війська в рази в них немає можливості. Вони будуть лише збільшувати інтенсивність терористичних атак на міста України. Тобто ми не побачимо нічого того, чого не бачили до цього часу від Російської Федерації", - додав він.
- У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 15 липня йдеться про те, що російські війська скоріше за все після "оперативної паузи" можуть почати масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут. Проте ознак того, як скоро цей наступ почнеться і де саме буде зосереджений немає
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