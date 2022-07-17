Росія може збільшити рівень ескалації лише використавши зброю масового знищення, - дипломат Хара

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Рівень ескалації у російсько-українській війні, який ми відчували дотепер, Росія може збільшити лише використовуючи зброю масового знищення. Також слід враховувати можливості росіян. Потрібно спостерігати чи можуть росіяни наростити сили для повторного наступу. Однак те, що вони концентрують сили та стягують військову техніку на ключових напрямках, зокрема на Донбасі, є фактом", - пояснив Хара.

Дипломат наголосив, що Росія буде посилювати ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

"Безумовно, що окупанти підсилюють свої війська та перекидають техніку на всі напрямки. Проте збільшити свої війська в рази в них немає можливості. Вони будуть лише збільшувати інтенсивність терористичних атак на міста України. Тобто ми не побачимо нічого того, чого не бачили до цього часу від Російської Федерації", - додав він.