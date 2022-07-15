Окупанти готують новий масштабний наступ: ISW сказав, де чекати боїв

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти почали наступати за 8 км від Сіверська на Верхньокам'янське.

У Генштабі сказали, що атаки ворога в цьому районі відбиті. Водночас російські найманці писали, що нібито встановили "оперативний контроль" у Сіверську.

ISW не зміг самостійно перевірити твердження Росії.

Також, українська армія дала вогневу відповідь російським військовим, які штурмували населені пункти на південний схід від Бахмута. Бої велися у 20 км від міста.

Як кажуть аналітик, війська РФ відновили наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення в цьому районі.

Але українські сили зупинили просування росіян в Кам'янці, приблизно в 6 км на північний схід від Авдіївки, після того, як раніше в той же день російські війська нібито частково домоглися успіху в цьому районі.

14 липня бойовики заявляли, що "захопили" Кам'янку, але не надали жодних доказів, що підтверджують цю заяву.

Користувачі соцмереж писали, що ЗСУ відновили контроль над Єгорівкою на схід від адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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