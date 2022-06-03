Росія може зловживати торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба
3 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив застереження, що РФ може використати торговий шлях для нападу на Одесу
Про це він написав у twitter.
За його словами, Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту. Але виникає питання безпеки.
"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту. Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що жодних гарантій з боку Росії", - написав Кулеба.
Міністр додав, що рішення шукають разом з ООН та партнерами.
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