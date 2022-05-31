Про це він написав у Twitter.

"Росія грає зі світом у голодні ігри, однією рукою блокуючи експорт українських продуктів харчування, а іншою намагаючись перекласти вину на Україну. Україна працює над міжнародною операцією під керівництвом ООН із військово-морськими силами партнерів, забезпечуючи безпечний торговельний шлях без ризиків для безпеки", - зазначив міністр.

25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив за створення зеленого коридору для експорту українського зерна.

У британській розвідці 25 травня заявили, що Україні не вдасться подолати блокаду морських портів за допомогою альтернативних сухопутних маршрутів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту.

28 травня в ООН заявили, що через війну Росії з Україною у світі голодуватимуть 218 млн людей.

31 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва розблокує судноплавство у Чорному морі, якщо Україна розмінує прибережні води.