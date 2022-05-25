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Головна війна з Росією Кулеба пояснив, чому не вірить у деблокаду українських портів за участі кораблів НАТО

Кулеба пояснив, чому не вірить у деблокаду українських портів за участі кораблів НАТО

25 травня, 2022 середа
09:56
війна з Росією Спільні навчання, кораблі НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Якщо НАТО не закрило небо над Україною в найтрагічніші моменти війни, то чому ж вони зараз відкриють море, щоб можна було без перешкод експортувати? Я всім серцем вітатиму, але не думаю, що буде достатньо сил і мужності, щоб знайти таке силове рішення", – сказав Кулеба сьогодні, 25 травня, під час Українського сніданку в Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум.

Він попередив, що навіть якщо Росія дасть гарантії проходження суден Чорним морем, вірити її обіцянками не можна.  

"Росія абсолютно не прогнозована у своїй поведінці", - констатував Кулеба.

  • 24 травня The Times повідомляла, що Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно. Проте британська влада заявила, що не розглядає можливості відправлення бойових кораблів для сприяння виходу суден із зерном з Одеси.
  • У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали.
  • 25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив за створення "зеленого коридору" для експорту українського зерна. 
  • У Британській розвідці 25 травня заявили, що Україні не вдасться подолати блокаду морських портів за допомогою альтернативних сухопутних маршрутів. 

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Одеса
Чорне море
експорт
зерно
НАТО
Дмитро Кулеба
Військові новини
кораблі НАТО
морська блокада
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