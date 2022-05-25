Україні не вдасться компенсувати блокаду портів за допомогою сухопутних маршрутів, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Британії у twitter.

У розвідці констатували, що подальша морська блокада Росією ключових портів Чорного моря зупинила комерційне судноплавство в регіоні.

Британці дійшли висновку, що механізми сухопутного експорту України навряд чи замінять дефіцит судноплавних потужностей. Як наслідок - значні запаси українського зерна залишаються у сховищах і їх неможливо експортувати.

"Війна вже спричинила тиск на світові ціни на зерно. Загроза військово-морської блокади Росії продовжує перешкоджати доступу комерційних суден до українських портів. Внаслідок цього ціни на багато основних продуктів зростуть ще більше", - заявили у британській розвідці.

24 травня The Times повідомляла, що Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно. Проте британська влада заявила, що не розглядає можливості відправлення бойових кораблів для сприяння виходу суден із зерном з Одеси.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали 25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив за створення "зеленого коридору" для експорту українського зерна.

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