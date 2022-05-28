ООН: 18 млн людей під загрозою голоду через блокування Росією українських портів

Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera заявив представник ООН Мауріціо Мартіна.

"Кількість людей, які голодують у світі зростала, досягнувши майже 200 млн у 53 країнах у 2021 році. Ця війна ще більше погіршить сценарій, наші перші оцінки вказують на збільшення ще на 18 млн людей, але зрозуміло, що багато чого залежатиме також від розвитку конфлікту", - зауважив він.

За оцінками ООН, в портах заблоковано 6 млн тонн зерна та майже 14 млн тонн кукурудзи.

Мартіна зазначив, що організація працює над організацією вивезення українського зерна та кукурудзи вантажівками до Румунії, звідки продовольство сплавлятиметься Дунаєм. Проте обсяг не зрівняється з тим, що експортувався морем.

ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна. Про створення місії говоритимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у 29 травня у Брюсселі.

23 травня в Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна.