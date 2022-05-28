ООН: 18 млн людей під загрозою голоду через блокування Росією українських портів
Нестача продовольства, висока ціна та дефіцит добрив, спричинені війною Росії з Україною, призведуть до того, що кількість у світі людей, які голодують досягне 218 млн
Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera заявив представник ООН Мауріціо Мартіна.
"Кількість людей, які голодують у світі зростала, досягнувши майже 200 млн у 53 країнах у 2021 році. Ця війна ще більше погіршить сценарій, наші перші оцінки вказують на збільшення ще на 18 млн людей, але зрозуміло, що багато чого залежатиме також від розвитку конфлікту", - зауважив він.
За оцінками ООН, в портах заблоковано 6 млн тонн зерна та майже 14 млн тонн кукурудзи.
Мартіна зазначив, що організація працює над організацією вивезення українського зерна та кукурудзи вантажівками до Румунії, звідки продовольство сплавлятиметься Дунаєм. Проте обсяг не зрівняється з тим, що експортувався морем.
- ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна. Про створення місії говоритимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у 29 травня у Брюсселі.
- 23 травня в Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе