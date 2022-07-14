Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія може піти на загострення. Коли почнеться вивезення зерна з українських портів, чи зерно вже буде вивезено, Російська Федерація може завдати ракетних ударів по портовій інфраструктурі й елеваторах в Одесі та інших портах", - зазначив Куса.

Експерт-міжнародник додав, що країна-агресорка Російська Федерація не завдає удари по портах, адже тривають перемовини щодо вивезення зерна.

"Найгірший сценарій навіть не напад на кораблі з зерном чи підрив судна на міні. Росія може знищити порти й позбавити нас можливості вивозити зерно морем у найближчому майбутньому. РФ поки що не бʼє по цій інфраструктурі саме тому, що тривають перемовини щодо вивезення зерна", - зауважив Ілія Куса.

13 липня у Стамбулі пройшла зустріч представників військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України, РФ та делегації ООН стосовно деблокади експорту українського зерна.

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