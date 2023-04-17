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Росія намагається задушити українську економіку, - посол США в Україні про блокування "зернового коридору"

17 квітня, 2023 понедiлок
19:12
Економіка Посол США в Україні Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росія навмисне намагається сповільнити потік продовольства в інші країни замість того, щоб дотримуватися зернової угоди

Про це вона написала у твіттері.

Брінк нагадала, що минулого місяця до Ємену відправився вантаж із зерном у рамках ініціативи "Зерно з України". Воно надасть можливість нагодувати 4 млн людей і продемонструє, як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ.

Зараз, за її словами, через блокування Росією "зернового коридору" понад 50 кораблів у протоці Босфор чекають на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке відправиться в країни, що найбільше його потребують.

"Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди", - заявила Брінк.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="uk" dir="ltr">Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися…</p>&mdash; Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) <a href="https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1647941790320689153?ref_src=twsrc%5Etfw">April 17, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

  • У понеділок, 17 квітня, російська сторона вдруге з листопада 2022 року заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.
Україна
Росія
Туреччина
зерно
Війна з Росією
США
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