Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій і інфраструктури України.

У міністерстві зазначають, що з 10 квітня Росія у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден з українських портів для формування інспекційного плану. Вона почала формувати власний план інспекцій, обираючи судна з черги на свій розсуд. Це, на думку міністерства, повністю суперечить умовам "зернової ініціативи" та є неприйнятним для України.

"В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій. Це вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світовий ринок на 15-18 млн тонн.

Також російські представники СКЦ з квітня 2023 року намагаються втрутитися в діяльність українських портів і експортерів шляхом нав'язування власних критеріїв визначення конкретних суден, які братимуть участь у "зерновій ініціативі". Так з 14 квітня вони без жодних пояснень почали відмовляти в реєстрації трьох суден, на які вже очікує вантаж в українському порту Південний. Два з цих суден прямують у Китай.

Міністерство зазначає, що у такий спосіб Росія намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи. Це є порушенням міжнародних норм і положень.

"Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю. Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів. Сподіваємося, що партнери – ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами в СКЦ процедур, які працювали 9 місяців", - підсумували в міністерстві.