"Зернова ініціатива" під загрозою: РФ вдруге заблокувала інспекцію суден у Босфорі
У понеділок, 17 квітня, російська сторона вдруге з листопада 2022 року заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини
Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій і інфраструктури України.
У міністерстві зазначають, що з 10 квітня Росія у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден з українських портів для формування інспекційного плану. Вона почала формувати власний план інспекцій, обираючи судна з черги на свій розсуд. Це, на думку міністерства, повністю суперечить умовам "зернової ініціативи" та є неприйнятним для України.
"В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві нагадали, що з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій. Це вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світовий ринок на 15-18 млн тонн.
Також російські представники СКЦ з квітня 2023 року намагаються втрутитися в діяльність українських портів і експортерів шляхом нав'язування власних критеріїв визначення конкретних суден, які братимуть участь у "зерновій ініціативі". Так з 14 квітня вони без жодних пояснень почали відмовляти в реєстрації трьох суден, на які вже очікує вантаж в українському порту Південний. Два з цих суден прямують у Китай.
Міністерство зазначає, що у такий спосіб Росія намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи. Це є порушенням міжнародних норм і положень.
"Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю. Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів. Сподіваємося, що партнери – ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами в СКЦ процедур, які працювали 9 місяців", - підсумували в міністерстві.
- 8 листопада 2022 року стало відомо, що "зерновий коридор" працює не на повну потужність через те, що інспектори з РФ повільно перевіряють зерновози в коридорі.
- Станом на 9 січня 2023 року через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікували 98 суден з агропродукцією з України.
- 19 січня повідомили, що унаслідок дії росіян в Босфорі, що призводить до черги з понад 100 суден, світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Згодом Україна закликала міжнародну спільноту допомогти у відновленні повноцінної роботи "зернового коридору", який РФ зробила інструментом маніпуляцій та тиску.
- 26 січня повідомили, що упродовж січня кількість виходів суден із українських портів трималася на рівні 2,7, по 2-3 кораблі в день - це один із найнижчих показників.
- Станом на 27 березня російська інспекція продовжує затримувати перевірки суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. На вхід і на вихід загалом очікують 94 судна.
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