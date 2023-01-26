Інспектори РФ блокують "зерновий коридор": кількість виходів суден упала до антирекорду
Упродовж січня кількість виходів суден із українських портів трималася на рівні 2,7, по 2-3 кораблі в день - це один із найнижчих показників
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Такий показник зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів.
"Однак за останні дні, станом на кінець січня, ситуація погіршується і добова кількість суден впала до 2,5. Це антирекордний показник. Попри це, середній тоннаж відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тис. тонн, що є найкращим показником за час роботи коридору. Але на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло. Так, коридором за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 млн тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 млн тонн", - звітують у міністерстві.
Пшениці у січні відправлено 540 тис тонн, з них до Африки - 61 тис тонн.
Всього Україна вже відправила в рамках зернової ініціативи 675 суден із вантажем в 18,4 млн тонн. Частка Африки становить 2,3 млн тонн, Азії – 5,1 млн тонн, Європи – 7,5 млн тонн, Близького Сходу – 3,4 млн тонн.
- Український посол в Туреччині розповів, що попри гальмування російською інспекцією перевірок суден, "зерновий коридор" працює, обговорюється продовження угоди.
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