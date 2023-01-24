"Зерновий коридор" працює, попри гальмування процесу Росією, обговорюється продовження угоди, - посол України в Туреччині
Український посол в Туреччині розповів, що попри гальмування російською інспекцією перевірок суден, "зерновий коридор" працює, обговорюється продовження угоди
Про це інформує в Медіацентрі Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Можливість відкриття "зернового коридору" сталася завдяки ЗСУ. Пізніше посередницькі зусилля Туреччини та ООН допомогли укласти цю угоду. Зараз ця угода працює. Звичайно, не той обсяг, який ми б хотіли, проходить через перевірки, оскільки зараз представники країни-агресора в спільному контрольному центрі традиційно намагаються загальмувати процес перевірок. Ми могли б робити значно більше, але на сьогодні це ефективний процес і це єдиний шлях постачання у великих обсягах нашого зерна, яке ми вирощуємо", - сказав Боднар.
Посол наголосив, що нині обговорюється питання про продовження зернової ініціативи.
"Залишається менше ніж 60 днів до її завершення. Свою життєздатність вона підтвердила", - додав Боднар.
Довідково: "зернова ініціатива" передбачає безпечне судноплавство для експорту зерна та іншого продовольства, а також добрив з українських портів Одеси, Чорноморська та Южного.
- У листопаді 2022 року Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів із пропозицією долучити до "зернової угоди" порт Миколаїв, що дасть змогу суттєво збільшити експорт агропродукції.
- Напередодні Нового року Мінінфраструктури повідомляло, що через дії Росії в Босфорі утворилася черга з понад 90 суден.
- Україна прагне розширити угоду про експорт зерна та відновити експорт сталі через морські порти.
- У січні кількість суден, які проходять Босфор "зерновим коридором", скоротилась до 2-3 на день, тоді як у вересні-жовтні 2022 року було в середньому по 6 суден.
- 20 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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