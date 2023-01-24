Про це інформує в Медіацентрі Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Можливість відкриття "зернового коридору" сталася завдяки ЗСУ. Пізніше посередницькі зусилля Туреччини та ООН допомогли укласти цю угоду. Зараз ця угода працює. Звичайно, не той обсяг, який ми б хотіли, проходить через перевірки, оскільки зараз представники країни-агресора в спільному контрольному центрі традиційно намагаються загальмувати процес перевірок. Ми могли б робити значно більше, але на сьогодні це ефективний процес і це єдиний шлях постачання у великих обсягах нашого зерна, яке ми вирощуємо", - сказав Боднар.

Посол наголосив, що нині обговорюється питання про продовження зернової ініціативи.

"Залишається менше ніж 60 днів до її завершення. Свою життєздатність вона підтвердила", - додав Боднар.

Довідково: "зернова ініціатива" передбачає безпечне судноплавство для експорту зерна та іншого продовольства, а також добрив з українських портів Одеси, Чорноморська та Южного.

У листопаді 2022 року Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів із пропозицією долучити до "зернової угоди" порт Миколаїв, що дасть змогу суттєво збільшити експорт агропродукції.

Напередодні Нового року Мінінфраструктури повідомляло, що через дії Росії в Босфорі утворилася черга з понад 90 суден.

Україна прагне розширити угоду про експорт зерна та відновити експорт сталі через морські порти.

У січні кількість суден, які проходять Босфор "зерновим коридором", скоротилась до 2-3 на день, тоді як у вересні-жовтні 2022 року було в середньому по 6 суден.

20 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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