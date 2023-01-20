Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Розглянули необхідність продовження "зернової ініціативи" та можливість розширення її географії на інші порти України. Підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи #GrainfromUkraine. Також детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації формули миру", - написав Зеленський.

Президент України також подякував турецькому колезі за організацію зустрічі омбудсменів України, Туреччини і Росії в Анкарі.

"Україна сподівається на сприяння Туреччини у поверненні до України політичних в'язнів Кремля, дітей з тимчасово окупованих територій, цивільних заручників та військовополонених", - зазначив Зеленський.

Президент Туреччини своєю чергою висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинули і постраждали люди.

Довідково: "зернова ініціатива" передбачає безпечне судноплавство для експорту зерна та іншого продовольства, а також добрив із українських портів Одеси, Чорноморська та Южного.

Раніше турецьке видання Hurriyet повідомило, що Ердоган запропонував Зеленському посередництво у перемовинах із Путіним.

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