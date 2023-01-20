Ердоган запропонував Зеленському посередництво у перемовинах із Путіним, - ЗМІ
Президенти України й Туреччини обговорили війну в Україні. Під час телефонної розмови Реджеп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському посередництво у перемовинах із Путіним
Про це повідомляє Hurriyet.
Зазначається, що під час телефонної розмови з Зеленським Ердоган заявив, що готовий зробити "потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією та Україною", зокрема бути посередником у цьому процесі.
Крім того, президент Туреччини також висловив співчуття з приводу трагічної катастрофи гелікоптера в Броварах 18 січня.
- 10 січня Туреччина заявила, що підтримує "формулу миру" президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів.
- 19 січня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що відновлення переговорів між Україною та Росією стало складнішим, з'явилося багато різних галузей для обговорення.
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