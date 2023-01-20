Про це повідомляє Hurriyet.

Зазначається, що під час телефонної розмови з Зеленським Ердоган заявив, що готовий зробити "потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією та Україною", зокрема бути посередником у цьому процесі.

Крім того, президент Туреччини також висловив співчуття з приводу трагічної катастрофи гелікоптера в Броварах 18 січня.

10 січня Туреччина заявила, що підтримує "формулу миру" президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів.

19 січня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що відновлення переговорів між Україною та Росією стало складнішим, з'явилося багато різних галузей для обговорення.

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