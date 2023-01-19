"Були близькі до припинення вогню". У Туреччині заявили, що відновлення переговорів між Україною та РФ ускладнилося

Про це повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Yeni Akit.

"Спочатку ми пройшли великий шлях. Вам відомо, що сторони були близькі хоча б до припинення вогню. Вони і самі оголосили про це, але тепер війна затягнулася, умови змінилися", - сказав він.

За його словами, наразі все стало складніше.

"Існують різні виміри. На жаль, з'явилося багато різних галузей для переговорів", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, що "формула миру" Зеленського включає 10 кроків, у тому числі вихід на кордони 1991 року та виплату Росією репарацій.

Наприкінці грудня у Кремлі заявили, що "мирний план" має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України.

Туреччина заявила, що підтримує "формулу миру" президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів.

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