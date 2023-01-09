Через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден з агропродукцією з України

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України у facebook.

"Зернова ініціатива": експортовано вже 17 млн тонн агропродукції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема також зазначається, що за три дні з портів Одеської області вирушило п’ять суден, які доставлять 158,5 тис. т українського продовольства. Серед них балкер TRUE HARMONY, який доставить 26 тис. т агропродукції до Єгипту, та балкер LEO 1, який перевозить 49,5 тис. т пшениці для Шрі-Ланки.

Окрім цього, за даними Мінінфраструктури, у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден (21 – вже з продовольством на борту, а 77 – ті, що йдуть під завантаження).

Це призводить до зменшення обсягів українського продовольства країнам, які його потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників.

У листопаді 2022 року стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.

У грудні повідомлялось, що з непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.

Окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тис. тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році.

Минулого року аграрії засіяли понад 90% полів підконтрольних Україні, попри повномасштабну війну РФ. Урожай повністю, або частково зібрали.

6 січня стало відомо, що за 2022 рік Україні вдалося експортувати понад 50 млн тонн зернових й олійних культур та продуктів їх переробки.

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