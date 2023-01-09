Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден з агропродукцією з України

Через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден з агропродукцією з України

9 січня, 2023 понедiлок
16:23
Економіка зерновий термінал

Більшість цих суден стоїть в Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України у facebook.

"Зернова ініціатива": експортовано вже 17 млн тонн агропродукції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема також зазначається, що за три дні з портів Одеської області вирушило п’ять суден, які доставлять 158,5 тис. т українського продовольства. Серед них балкер TRUE HARMONY, який доставить 26 тис. т агропродукції до Єгипту, та балкер LEO 1, який перевозить 49,5 тис. т пшениці для Шрі-Ланки.

Окрім цього, за даними Мінінфраструктури, у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден (21 – вже з продовольством на борту, а 77 – ті, що йдуть під завантаження). 

Це призводить до зменшення обсягів українського продовольства країнам, які його потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників.

  • У листопаді 2022 року стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.
  • У грудні повідомлялось, що з непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.
  • Окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тис. тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році.  
  • Минулого року аграрії засіяли понад 90% полів підконтрольних Україні, попри повномасштабну війну РФ. Урожай повністю, або частково зібрали. 
  • 6 січня стало відомо, що за 2022 рік Україні вдалося експортувати понад 50 млн тонн зернових й олійних культур та продуктів їх переробки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
зерно
війна з Росією
Читайте також:
Митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
7 січня, 2023 субота
"Пред'явіть перепустку": журналісти показали, як митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
Євген Пригожин
7 січня, 2023 субота
Унікальні оборонні можливості, природні тунелі, підземні міста. Пригожин пояснив, для чого Росії потрібен Бахмут
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
6 січня, 2023 п'ятниця
На засіданні синоду дозволимо повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, – глава ПЦУ Епіфаній
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 січня
16:44
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
Український боксер назвав причини поразки у бою за чемпіонський титул
16:41
Імпорт енергії з ЄС, 10-й пакет санкцій проти РФ та демілітаризація ЗАЕС: Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії
16:27
Оновлено
Внаслідок обстрілу РФ в Очакові постраждало троє місцевих жителів
Росіяни обстріляли Очаків на Миколаївщині: є поранені, пошкоджено лікарню
16:18
Катерина Монзуль - рефері фіналу Євро-2022 Англія - Німеччина
Дві українки отримали право судити матчі чемпіонату світу з футболу
16:11
Володимир Зеленський
Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії 
16:07
OPINION
Віктор Каспрук
Путіну створюють ілюзію, що він може виграти війну з Україною
16:04
Танк Challenger 2
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
15:49
Ліонель Мессі та Ліонель Скалоні (праворуч)
Оголошено імена найкращих футбольних тренерів світу серед клубів та збірних
15:30
Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
15:08
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак: ворог відступив
15:00
Еден Азар та Роберто Мартінес (праворуч)
Збірна Португалії отримала нового головного тренера
14:49
СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
14:46
повістка
Повістки у Дії не надсилатимуть, - Мінцифри
14:42
Андрій Аксьонов
Колишній мер Добропілля з паспортом РФ: Нардеп Аксьонов написав заяву про складання мандата
14:34
Білорусь кордон стіна
РФ залучає білорусів до ремонту розконсервованого металобрухту, - Павлюк
14:26
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Саме сьогодні відбулося загострення бойових дій на Бахмутському фронті, - солдат-гранатометник ЗСУ Сиротюк
14:23
Російська авіація обстріляла промисловий об'єкт у Костянтинівці на Донеччині
14:22
Ексклюзив
військовий експерт Черник
Єдиний небезпечний літак, що буде на навчаннях у Білорусі - це МіГ31К, - військовий експерт Черник
14:02
Олександр Усик
Усика схиляють до ризикованого вчинку, який поставить під загрозу бій з Ф'юрі
14:00
OPINION
Борислав Береза
Головний закон еволюції - змінюйся або вимри. Змінюйтесь і змінюйте ситуацію на краще
13:50
Депутат Верховної Ради АР Крим VI скликання
Голосував за загальнокримський референдум РФ: депутата Верховної Ради Криму засудили до 12 років за держзраду
13:36
вітер
Сильний вітер, місцями дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні 10 січня від Наталки Діденко
13:33
Микола Патрушев
Секретар радбезу РФ Патрушев заявив, що Росія в Україні воює проти НАТО
13:33
Військовий Іван Павліш агродрони
У Службі зайнятості можна навчитися керувати дроном
13:24
Ексклюзив
окупанти
Ворог практично дійшов до центру Соледара, але був вибитий ЗСУ, - військовий експерт Світан
13:23
Пожежник працює на місці враженого російськими ракетами ринку під час нападу Росії на Україну в місті Шевченкове Харківської області 9 січня 2022 року.
За минулу добу внаслідок дій російських військових загинуло дві людини та ще 10 поранено
13:12
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський побував у Соледарі та розповів про відбиту спробу штурму міста
13:08
Уночі армія РФ атакувала підприємство критичної інфраструктури в Херсоні, зруйновано електропідстанцію
13:01
Ексклюзив
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
Як тільки наміснику Лаври Павлу обмежать свободу, почнуться розмови про обмін на полонених, - політексперт Антонюк
12:38
Оновлено
Військові РФ вдарили ракетою по Шевченковому
Військові РФ уранці вдарили ракетою по Шевченковому на Харківщині, дві жінки загинули
12:31
Пресреліз
Залишилося 2 дні, щоб придбати футболки з підписами Залужного та Буданова і зустрічі з відомими українцями на аукціоні від Пласту
12:19
Хельга Шмід
Генсек ОБСЄ заявила, що для РФ "є сенс залишатися членом" організації
12:17
Кріштіану Роналду
Роналду в дебютному матчі в Саудівській Аравії зіграє проти Мессі
12:03
OPINION
Михайло Басараб
Війна в Україні глобальна за наслідками
12:00
Яким буде кінець війни, техніка допиту і як успіх залежить від розтину – 5 книг, де правда виходить на очі
11:44
без світла, свічка блекаут
В Україні через зниження температури зросло споживання електроенергії, можливе відключення світла, - Укренерго
11:40
Тайсон Ф'юрі
"Час працює проти нас": Усик отримав від Ф'юрі вимоги щодо бою
11:40
Ексклюзив
Загальний особовий склад російських військ на території Білорусі зараз складає близько 12 тисяч осіб, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
11:34
росгвардія
Полковника росгвардії Науменка судитимуть за жорстоке поводження з українськими військовополоненими у Херсоні
11:06
авіаносець
Єдиний російський авіаносець "Адмирал Кузнецов" в аварійному стані: у РФ не можуть знайти крайнього
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV