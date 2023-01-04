Про це інформує в Media Center Ukraine міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"За 2022 рік ми дуже сильно втратили динаміку. Ми кожен рік дуже сильно розвивалися. Наприклад, торік мали рекорд 108 млн тонн, цього року - 60 з чимось. Більшість проєктів або заморожені, або відкладені, або анульовані. Ця втрата динаміки, я впевнений, на декілька років", - заявив Сольський.

Повідомляється, що міністерство підпило підсумки по сплатах кредитів і абсолютна більшість фермерів оплатили вартість оренди до 2023 року.

"Мені дає надію конкурентне середовище. Кожен фермер сам по собі щось представляє, це не випадкова людина в цій сфері. Як би важко не було цьогоріч, 90 плюс відсотків полів, які були під контролем України, були засіяні, зібрані або майже зібрані", - додав міністр аграрної політики та продовольства.

У листопаді 2022 року стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.

У грудні повідомлялось, що з непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.

Окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тис. тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році.

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