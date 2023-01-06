Про це інформують на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на першого заступника міністра Тараса Висоцького.

"Завдяки скоординованій діяльності аграріїв, трейдерів, міжнародних партнерів та роботі "зернового коридору" Україні вдалося за 2022 рік експортувати понад 50 млн тонн зернових й олійних культур та продуктів їх переробки", - пише пресслужба.

Повідомляється, що це дуже хороший результат, враховуючи 10-місячну війну. Загалом 2022 рік став одним із кращих за останні роки за експортними показниками.

"Україна залишається одним із головних гравців на аграрному міжнародному ринку та однозначно стан виробництва та перспективи експорту сільськогосподарської продукції з України впливають на міжнародні ціни. Наразі вони залишаються високими в тому числі й через продовження війни, тож перспективи до їх зниження поки що непомітні", - зазначив Висоцький.

Крім того, за останні 4 місяці середньомісячний темп експорту української агропродукції фактично досяг довоєнних показників.

Перший заступник міністра додав, якщо нині країна не може повноцінно повернути свої посівні площі та наростити обсяги виробництва довоєнного періоду, а ситуація в ціновій політиці у світі в кращу сторону не зміниться.

Водночас зменшення площ посіву озимих культур є досить суттєвими. Окрім воєнних дій на це вплинули й погодні умови.

"Навесні аграрії готові максимально компенсувати ці не засіяні площі. Хоча, ми й розуміємо, що посівні площі все одно будуть мінімум на 20% менші до показника 2021 року", - підкреслив Висоцький.

Основним викликом для аграріїв залишається весняна посівна. Експерт вважає, що потрібно знайти достатньо фінансів, аби придбати насіння, дизель, мінеральні добрива, засоби захисту рослин.

"Фактично аграрії були основними користувачами цієї програми у 2022 році. Вона дає можливість отримати необхідні кошти для посіву. Гроші на це у бюджеті вже виділено. Крім того, для малих агровиробників планується продовжити програму з виплати коштів за обробіток від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь та за утримання від 3 до 100 корів. Продовжено також грантову програму зі створення та розвитку садів і теплиць", - наголосив Висоцький.

Перший заступник міністра підсумував, що агропромисловий комплекс - це основа української економіки.

У листопаді 2022 року стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.

У грудні повідомлялось, що з непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.

Окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тис. тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році.

Минулого року аграрії засіяли понад 90% полів підконтрольних Україні, попри повномасштабну війну РФ. Урожай повністю, або частково зібрали.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb