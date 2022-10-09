Росія не може виготовляти нові літаки, а білоруська авіація скінчиться в Україні за три дні, - український авіатор Хазан
У разі наступу білоруської армії на територію України за 2-3 дні їхня військова авіація перестане існувати, вона дуже обмежена
Про це в ефірі Еспресо розповів президент Всеукраїнської авіаційної асоціації "АОПА-Україна" та український авіатор Геннадій Хазан.
"Небо України крок за кроком закривається для всіх, хто робить спроби прорватися. Ясно, що 100% щільності жодний засіб не може забезпечити, але росіяни бояться, бо втрачають величезну кількість дуже дорогої авіатехніки", - зазначив він.
Хазан вважає, що вони не в стані її відновити за 1-2 місяці.
"Вони можуть відновити деяку кількість літаків, виключно коштом тих, з якими проводять ремонти. Виготовити нові - часу і грошей немає", - додав авіатор.
Він також зауважив, що кількість літаків у військовій авіації Білорусі дуже обмежена.
"Їх можна на пальцях двох рук перерахувати. А це означає, що якщо вони приймуть самовбивчу місію перетнути кордон з Україною, я думаю, що за 2-3 дні державна авіація Білорусі просто перестане існувати", - підсумував Хазан.
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