Росія не відмовилась від планів захопити всю Україну, - Маляр

Про це вона сказала в ефірі телемарафону єдиних новин, передає Укрінформ.

"Люди чекають на якісь новини щодня, але певні військові операції займають дні і іноді тижні. І те, що зараз здається нібито певною стабілізацією, насправді це не так. Зараз ворог накопичує свої сили, ніякого затишшя немає. Просто станом на зараз, російська армія намагається виконати свій план мінімум - схід України. Якщо далі по оперативній ситуації вони будуть змінювати свої плани, то ми маємо розуміти, що все одно їх кінцевою ціллю є вся Україна", - заявила Маляр.