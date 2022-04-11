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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія не відмовилась від планів захопити всю Україну, - Маляр

Росія не відмовилась від планів захопити всю Україну, - Маляр

11 квітня, 2022 понедiлок
00:33
війна з Росією Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що кінцевою метою для РФ досі є захоплення всієї України

Про це вона сказала в ефірі телемарафону єдиних новин, передає Укрінформ.

"Люди чекають на якісь новини щодня, але певні військові операції займають дні і іноді тижні. І те, що зараз здається нібито певною стабілізацією, насправді це не так. Зараз ворог накопичує свої сили, ніякого затишшя немає. Просто станом на зараз, російська армія намагається виконати свій план мінімум - схід України. Якщо далі по оперативній ситуації вони будуть змінювати свої плани, то ми маємо розуміти, що все одно їх кінцевою ціллю є вся Україна", - заявила Маляр.

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Міністерство оборони
російські війська
Ганна Маляр
вторгнення в Україну
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