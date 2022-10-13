Росія видала замовлення на відновлення та модернізацію 800 танків радянських танків Т-62.

Згідно з заявою депутата Держдуми Гурулєва, 103-й танкоремонтний завод отримав замовлення на відновлення та модернізацію 800 старих радянських танків Т-62 протягом трьох років.

Заявляється, ніби усі танки отримають тепловізійні приціли та додатковий навісний захист. Раніше на танки Т-62М тепловізори не встановлювала.

Росія не має ресурсів та технологій для ведення війни переважно високоточною зброєю

Репортаж з заводу показує, що процес відновлення танків буде тривалим, оскільки комплектувальних для нього доведеться частково виробляти, виконувати значний обсяг відновлювальних робіт. Видно двигун, який явно зберігався без належних умов.

Росія не має ресурсів та технологій для ведення війни переважно високоточною зброєю, тому готує до відновлення усі наявні запаси танкових корпусів для ведення війни мобілізаційною армією зі старою, але масовою зброєю. Це пов’язано з високими втратами танків під час агресії, постачання нових танків не можуть покрити втрати, для озброєння мобілізованих військ треба масова зброя. Росія не здатна збільшити виробництво сучасної техніки, і тому замовляє танки, які можуть бути відремонтовані технологіями радянського зразка.

Кількості російського заліза Україна має протиставити виключно якість. Якість управління та застосування високоточного озброєння та засобів розвідки, в першу чергу.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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