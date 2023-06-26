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Росія не змогла зберегти земельну ділянку в столиці Австралії, де планувала побудувати нове посольство

26 червня, 2023 понедiлок
14:18
Світ Ділянка, де Москва планувала збудувати нове посольство у Канберрі

Верховний суд Австралії відхилив спробу Росії зберегти земельну ділянку в столиці країни Канберрі, де Москва планувала збудувати нове посольство

Про це інформує BBC.

Зазначають, що у 2008 році Росія придбала право на оренду земельної ділянки в Канберрі, а у 2011 вже отримала дозвіл на будівництво там свого нового посольства. Однак 15 червня 2023 року уряд Австралії ухвалив нові закони, які скасували договір оренди з РФ з міркувань нацбезпеки.

За словами експертів, посольство, що його планувала побудувати Москва, становить ризик шпигунства. Причиною є те, що воно буде розташоване лише за 400 метрів від парламенту Австралії, тоді як вже наявне посольство РФ розташоване далі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков своєю чергою назвав рішення Австралії розірвати договір оренди ще одним прикладом "русофобської істерії, яка зараз поширена в країнах колективного Заходу".

Також минулого тижня РФ наклала судову заборону на збереження території в Канберрі та спробувала оскаржити рішення австралійського парламенту в суді. Так у скарзі вона зазначає, що вже витратила 8,2 млн австралійських доларів (5,5 млн доларів США) на будівництво, яке, втім, ішло повільно. Росія також зазначила, що цілісність частково завершеної будівлі буде порушена, якщо Австралії дозволять виконати рішення.

Верховний суд Австралії своєю чергою назвав оскарження цього рішення з боку РФ слабким і важким для розуміння. Він постановив, що Росія повинна звільнити ділянку.

"Немає належної основи для тимчасової заборони як вимагає Росія. Співдружність має чіткий суверенний інтерес, щоб ця земля не належала Росії", - сказала суддя Джейн Джагот.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що розвідслужби дали "дуже чітку пораду щодо безпеки щодо ризику, який становить нова російська присутність так близько від будівлі парламенту". Він додав, що очікував певного удару з боку РФ, але його не хвилює судовий вирок.

"Останнім часом Росія не дуже добре розбирається в законі. Ми не очікуємо, що вона в змозі говорити про міжнародне право, враховуючи, що вони так послідовно і так нахабно від нього, скоївши вторгнення в Україну", - сказав австралійський прем'єр.

  • 15 червня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що уряд має намір заблокувати будівництво нового російського посольства поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.
Росія
Австралія
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