Про це пише BBC.

Росія з 2008 року орендує ділянку біля будівлі австралійського парламенту в Канберрі – там планувалося розмістити нову будівлю посольства. Під час тривалої судової суперечки влада Австралії стверджувала, що ділянка для будівництва не використовується.

Албаніз заявив, що після отримання рекомендацій від розвідувальних служб буде ухвалено закони, які блокують будівництво з міркувань національної безпеки.

"Уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки і ризику, який представляє нова російська присутність так близько до будівлі парламенту", - сказав він журналістам.

Австралія не забороняє Росії мати диппредставництва на своїй території, а лише хоче, щоб нове посольство не було поруч із парламентом.

Албаніз сказав, що очікує на реакцію з боку російських дипломатів в Австралії, які раніше погрожували боротися з цією забороною через суд.

"Ми не очікуємо, що Росія може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона відкидає його так послідовно і так нахабно своїм вторгненням в Україну", - сказав прем'єр.

Посольство Росії раніше заявляло, що воно має намір завершити будівництво, попри заперечення влади Австралії.