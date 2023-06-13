Україна надіслала до Австралії запит щодо передачі понад 40 винищувачів F-18
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко повідомив, що наша країна надіслала запит про стан 41 знятого з експлуатації літака F-18, аби розглянути можливість про їх подальшу передачу
Про це пише TheDefensePost.
"Був запит на інформацію. Україна розглядає можливості про отримання винищувачів, включно з цими", - сказав посол.
Мова йде про літаки, які зберігаються на авіабазі в Сіднеї.
Мік Райан, стратег і австралійський генерал-майор у відставці заявив, що F-18 можуть допомогти "вирівняти умови гри", оскільки Росія має значно більше авіації. Надання цих винищувачів, на його думку, може допомогти запобігти ударам по українських містах та критичній інфраструктурі.
Видання зазначає, що попри цей запит, угода про передачу відбудеться нескоро, оскільки вимагає дипломатичної та матеріально-технічної співпраці між Канберрою, Вашингтоном і Києвом.
Довідково. Флот Королівських ВПС Австралії, що складався з 71 літака F-18, було знято з експлуатації між 2019 і 2021 роками, їх замінили найсучаснішими F-35. Деякі з літаків були продані до Канади, тоді як 41, про які йде мова, були придбані х’юстонською компанією RAVN Aerospace. Початкові переговори були зосереджені на передачі Києву замовлених RAVN літаків.
- Головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, що F/A-18 Hornet, які є в Австралії, є палубними машинами, за бойовою ефективністю кращі за F-16.
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