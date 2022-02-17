Росія не зможе замаскувати свою окупаційну адміністрацію в ОРДЛО, - представник України в ООН про можливе визнання "Л/ДНР"

Про це він заявив під час засідання Радбезу ООН, передає Еспресо.TV.



"Я хочу звернути вашу увагу на ситуацію, яка підважує процес мирного врегулювання та мирних угод. Держдума РФ звернулась до президента Путіна, щоб він визнав "Л/ДНР" як незалежні країни. Це рішення йде всупереч зобов'язанням, які взяла на себе Росія як підписантка Мінських угод. Наша позиція залишається незмінною: визнання Росією "Л/ДНР" буде ознакою того, що вони виходять з Мінських угод", - сказав Кислиця.



За словами дипломата, таке рішення нанесе величезний удар політичному та дипломатичному процесу, який ведуть українці з партнерами і союзниками.



"Визнання так званих республік не матиме законних наслідків. Росія не зможе замаскувати свою окупаційну адміністрацію в ОРДЛО і не зможе визнати їх незалежними. Це не поставить крапку у військовому конфлікті. Натомість, якщо президент РФ підтримає постанову Держдуми - це матиме більші руйнівні наслідки в міжнародному порядку. Саме тому Росія має вибір - обрати шлях деескалації або зазнати кроку від міжнародного співтовариства", - підсумував представник України.

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".