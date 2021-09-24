"Росія несе повну відповідальність": США про припинення роботи ОБСЄ на окупованій ділянці кордону України
США поклали на РФ повну відповідальність за припинення роботи спостерігачів ОБСЄ на ділянці українсько-російського кордону, яка перебуває під контролем російських окупаційних військ
Про це заявило у Twitter посольство США в Україні.
"Росія несе повну відповідальність за закриття Місії СММ ОБСЄ, оскільки її заперечення проти продовження мандату цієї Місії є єдиною причиною її закриття. Ми не впевнені в намірах Росії щодо виконання нею міжнародних зобов'язань та конструктивної співпраці з Україною", - йдеться у заяві.
Водночас представник США в ОБСЄ Кортні Австріан закликала РФ дозволити подіальшу роботу спостерігачів.
"США глибоко шкодують про те, що РФ блокує домовленості щодо продовження Місії ОБСЄ для прикордонного спостереження на російських блокпостах Гуково та Донецьк. Ця Місія відіграла цінну роль протягом останніх понад 7 років, забезпечуючи прозорість переміщення людей та матеріалів між Росією та територіями, що знаходяться під контролем Росії на сході України. Робота цієї невеликої місії в основному пов'язана з зобов'язаннями, взятими Росією під час підписання Мінського протоколу у вересні 2014 року щодо "забезпечення постійного моніторингу українського державного кордону України та перевірки ОБСЄ". Ми продовжуватимемо закликати Росію забезпечити моніторинг ОБСЄ вздовж російсько-українського кордону та наголошуємо, що закриття Росією Місії спостерігачів на кордоні припинило критично важливий захід у зміцненні довіри. США закликають Росію припинити триваючу агресію проти України, сприяти мирному вирішенню конфлікту та виконувати свої Мінські зобов'язання, дозволивши моніторинг російсько-українського кордону в тих районах, що підконтрольні Росії", - йдеться у заяві на сайті представництва США в ОБСЄ.
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