Росія ніколи не дасть Ватикану виконати роль миротворця, - релігієзнавець Маринович
Папа Римський остерігався різких заяв щодо Росії, бо розраховував зберегти канал комунікації з Москвою та можливість стати посередником у врегулюванні війни
Про це в ефірі Еспресо сказав дисидент та релігієзнавець Мирослав Маринович.
"Папа Римський сьогодні все сміливіше називає агресора на ім'я, тобто робить те, що в час нашої зустрічі він остерігався робити. Він хотів зберегти канали для комунікації з Москвою. Я думаю, що образ Карибської кризи в нього був. Сьогодні стає очевидно, для них (можливо, поволі), що Росія ніколи не піде на порозуміння і ніколи не дасть Ватикану в цій ситуації шансів виконати роль миротворця", - вважає Маринович.
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