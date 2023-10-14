Росія обмежила в'їзд громадянам України з третіх країн, з якими вона межує, - ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що залишилися два напрямки для в'їзду громадян України до Росії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія обмежила в'їзд громадянам України на свою територію з третіх країн, з якими вона межує. Залишилися тільки два напрямки, через аеропорт "Шереметьєво" й один із пунктів пропуску на кордоні з Латвією. Це стосується громадян України у віці від 14 років. Натомість діти громадяни України до 14 років можуть потрапити на територію України у супроводі громадян РФ. На це також відреагувало МЗС України, наголошуючи, що це продовження дій, які вчиняє Росія щодо викрадення українських дітей", - підкреслив Демченко.
Речник Державної прикордонної служби також додав, що у такий спосіб Росія продовжує тиснути на громадян України, які перебувають на ТОТ, щодо отримання паспорта РФ.
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