Росія обстріляла 2 громади Сумської області. Пошкоджені приватні будинки

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зафіксовано 43 прильоти. Постраждалих немає.

Краснопільська громада

О 14:30 розпочався артобстріл громади − 4 прильоти. Вже за годину продовжився, ще − 26 прильотів із САУ.

Хотінська громада

"Після 17:00 росіяни били з мінометів та кулеметів, кулеметні черги та 5 приходів з 120 мм міномету. Мінометний обстріл був і після вісімнадцятої − 8 прильотів", - пише Живицький.

Ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа. На місці працює бригада ДСНС.

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