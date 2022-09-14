Росія обстріляла 2 громади Сумської області. Пошкоджені приватні будинки
Сьогодні, 14 вересня, росіяни обстрілювали Краснопільську та Хотінську громади Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зафіксовано 43 прильоти. Постраждалих немає.
Краснопільська громада
О 14:30 розпочався артобстріл громади − 4 прильоти. Вже за годину продовжився, ще − 26 прильотів із САУ.
Хотінська громада
"Після 17:00 росіяни били з мінометів та кулеметів, кулеметні черги та 5 приходів з 120 мм міномету. Мінометний обстріл був і після вісімнадцятої − 8 прильотів", - пише Живицький.
Ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа. На місці працює бригада ДСНС.
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