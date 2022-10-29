Росія обстріляла 3 громади Сумської області з мінометів, гранатометів і артилерії. Терористи випустили 40 боєприпасів
За добу, 28 жовтня, російський агресор обстріляв 3 прикордонні громади Сумської області з мінометів, гранатометів і артилерії
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За добу, 28 жовтня, російські терористи випустили по Сумщині 40 боєприпасів. На щастя обійшлось без жертв та пошкоджень.
Під ворожим вогнем була Есманська громада. Туди русня стріляла з артилерії (ймовірно 152 мм). Зафіксували 6 вибухів. Під обстрілами також була Білопільська громада. Росіяни випустили 15 мін по одному з прикордонних сіл. По Зноб-Новгородській громаді рашисти гатили із САУ (9 приходів) і також по цій території вели обстріл із гранатомета. Прослуховувалося до 10 пострілів", - написав Живицький.
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