Росія обстріляла 5 прикордонних громад Сумщини
Російський агресор за добу, 5 липня, обстріляв 5 прикордонних громад Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Через російську агресію постраждали Новослобідська, Білопільська, Шалигінська, Краснопільська та Середино-Будська громади.
"З 8:00 по Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету. Пошкоджено 2 домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач Також було 7 мінометних прильотів по Білопільській громаді. Шалигінська громада - 3 прильоти опівдні. Майже з 13:00 розпочався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17 і до 19 - ще два обстріли, обидва по 5 мін. Пошкоджено склад міндобрив. О 15:00 було 15 мінометних приходів по Шалигінській громаді. О 17:30 4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді. Майже о 20:00 безпілотники скинули вибухівки над Шалигінською громадою", - йдеться у звіті.
Наслідки обстрілів за добу на Білопільщині:
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