Росія обстріляла Чорнобаївку: щонайменше 4 людей поранені

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Відомо про щонайменше 4 поранених. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Стан 39-річної жінки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель.

"Усі потерпілі знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу", - йдеться у повідомленні.