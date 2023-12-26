Росія обстріляла Чорнобаївку: щонайменше 4 людей поранені
Ввечері вівторка, 26 грудня, російські терористи обстріляли Чорнобаївку Херсонської області
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Відомо про щонайменше 4 поранених. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.
Стан 39-річної жінки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель.
"Усі потерпілі знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу", - йдеться у повідомленні.
- Російські окупанти за декілька днів знищили три бази з гуманітарною допомогою в Херсоні. Востаннє під прицілом загарбників опинився центр Червоного Хреста.
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