Про це повідомила мер міста Чугуїв Галина Мінаєва у фейсбук.

"Сьогодні, на жаль, маю сумний привід звернутися до вас - наше місто в черговий раз зазнало обстрілу з боку російських агресорів. Маємо руйнування в одному з мікрорайонів, але найболючіше, що є вбитий та поранений серед мешканців", – написала вона.

Вона також закликала містян утриматися від прогулянок парками та скверами міста щонайменше на деякий час та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Харківському напрямку росіяни ведуть активну оборону й обстрілюють цивільну інфраструктуру..

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