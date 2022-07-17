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Головна війна з Росією Росія обстріляла Миколаїв. У місті пролунало близько 10 вибухів

Росія обстріляла Миколаїв. У місті пролунало близько 10 вибухів

17 липня, 2022 неділя
04:01
війна з Росією Миколаїв, авіаудар

У ніч з 16 на 17 липня у Миколаєві пролунало близько 10 гучних вибухів

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили о 3:01. Після цього у місті пролунали потужні вибухи.

"Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання. Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки! Більше інформації повідомлю вам згодом!", - написав Сєнкевич.

Відбій повітряної тривоги пролунав о 3:54.

  • 15 липня на Миколаївщині росіяни поранили 17 людей, обстріляли 12 будинків, критичну інфраструктуру та поля.

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Україна
Росія
Миколаїв
Олександр Сєнкевич
ракетний удар
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