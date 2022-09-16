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Росія обстріляла Миколаївщину забороненими касетними снарядами

16 вересня, 2022 п'ятниця
16:41
війна з Росією касетні снаряди

У ніч з 15 на 16 вересня росіяни забороненими касетними снарядами двічі обстріляли прифронтову Березнегуватську громаду Миколаївської області

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"З метою утримання психологічного напруження ворожі війська завдають ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - відзначають у "Півдні".

Вночі проти 16 вересня двічі від російських обстрілів постраждала Миколаївська область, зокрема Березнегуватська громада. РФ вбила по території реактивними системами залпового вогню “Смерч”, використали заборонені касетні снаряди. Частково зруйноване складське приміщення фермерського господарства, виникла пожежа на площі понад 40 кв.м. Вогонь ліквідували. Постраждалих немає.

Від обстрілів також потерпали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. У Нікополі пошкоджено понад десяток багатоквартирних та приватних будинків, заклади освіти, адмінбудівлі, зокрема, центр соціального обслуговування, розважальний центр, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Поранено одну цивільну особу.

"У Червоногригорівській громаді понівечено 3 багатоповерхівки та крамниця. Без людських втрат. У Марганецькій та Зеленодольській громадах також без постраждалих", - звітують в ОК.

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