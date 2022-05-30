Росія обстріляла місто на Миколаївщині

Про це повідомила міськрада у Facebook.

"Зберігаймо спокій, не панікувати. Залишайтеся по домівках, в укритті. Центральна частина нашого міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні

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