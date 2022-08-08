Росія обстріляла околиці Миколаєва

Про це передає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм.

За інформацією ОК "Південь", вчора, 7 серпня, важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Корабельний район Миколаєва. Постраждалих та жертв немає.

А зранку, 8 серпня, близько 04:30, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Проте детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Також ворог гатив по області.

Так, вранці, 7 серпня, внаслідок обстрілів село Баловне Костянтинівської громади в садівничому товаристві зруйновано вісім будинків.

"Протягом 7 серпня ворог обстрілював с. Галицинове Галицинівської громади. Внаслідок чого загинула одна людина. Також відбулося займання хвойної підстілки та лісових насаджень в лісовому урочищі. Окрім цього, вчора, 7 серпня, через ворожі обстріли виникла пожежа житлового будинку та господарчої споруди в смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає", - наголосив Кім.

Об 11:00 7 серпня був приліт між селами Новоіванівка та Новопавлівка Баштанської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

За словами Кіма, орієнтовно о 16:00, 7 серпня, обстрілів зазнало село Широке Широківської громади. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Також через обстріли згорів гараж в домогосподарстві.

А близько 4:00, 8 серпня, були обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, зранку, 8 серпня, орієнтовно о 04:25 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав він.

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