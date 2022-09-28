Росія обстріляла Сумську область з артилерії

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 15:00 були два артобстріли з САУ 9 і 12 приходів, по території Середино-Будської громади. Без жертв та руйнувань. Дякую нашим захисникам та захисницям!", - написав Живицький.

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