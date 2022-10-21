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Війна з Росією: хроніка
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Росія обстріляла Сумську область з гранатомета та стрілецької зброї

21 жовтня, 2022 п'ятниця
01:12
війна з Росією

У четвер, 20 жовтня, російський агресор обстріляв Середино-Будську громаду Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні на прикордонні - один обстріл зі сторони Росії. Опівдні по території Середино-Будської громади було 20 пострілів з автоматичного гранатомета. Також вогонь ворог вів зі стрілецької зброї. Без жертв та руйнувань", - пише Живицький.

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