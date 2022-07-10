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Головна війна з Росією Росія обстріляла три громади Сумщини 9 липня: все, що відомо

Росія обстріляла три громади Сумщини 9 липня: все, що відомо

10 липня, 2022 неділя
03:05
війна з Росією

Російські загарбники протягом дня, 9 липня, обстрілювали три громади Сумської області

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Шалигінська громада

Майже опівдні було 6 вибухів. Росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. Було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон.

Ввечері, о 18:30 так само випустили ще 12 ракет.

Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи.

Хотінська громада

Опівдні на околицях двох населених пунктів громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

Есманьська громада

Ближче до 13:00 росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. А о 14:00 ще 4. Ближче до 14:30 - ще 7 мінометних приходів.

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