Росія обстріляла знову Запоріжжя, ППО збила три ракети окупантів
Увечері 7 жовтня Росія вчергове завдала удару по Запоріжжю, ППО знешкодила три ракети ворога
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
О 17:45 він написав, що росіяни знову обстріляли Запоріжжя та закликав залишатися в укриттях, через ризик повторних обстрілів.
Пізніше, близько 18:00, Старух повідомив, що сили ППО збили над однією з громад Запорізького району три російські ракети. Постраждалих немає.
"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога", - ідеться в повідомлені.
- Уночі 7 жовтня російські війська атакували два райони Запоріжжя іранськими дронами.
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