Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

О 17:45 він написав, що росіяни знову обстріляли Запоріжжя та закликав залишатися в укриттях, через ризик повторних обстрілів.

Пізніше, близько 18:00, Старух повідомив, що сили ППО збили над однією з громад Запорізького району три російські ракети. Постраждалих немає.

"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога", - ідеться в повідомлені.

Уночі 7 жовтня російські війська атакували два райони Запоріжжя іранськими дронами.