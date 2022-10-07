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Окупанти атакували Запоріжжя іранськими дронами: є постраждалий, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури

7 жовтня, 2022 п'ятниця
06:46
війна з Росією Запоріжжя

Вночі 6 жовтня російські війська атакували два райони Запоріжжя безпілотниками іранського виробництва. Руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти, є постраждалий

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів", - написав він. 

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. 

Містян закликають дотримуватися заходів безпеки.

"Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам", - наголосив він. 

  • Вранці 6 жовтня російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, відомо про сімох загиблих, 5 людей вважають зниклими безвісти. Близько 11:00 РФ знову завдала ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя.

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Росія
Запоріжжя
окупанти
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