Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів", - написав він.

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено.

Містян закликають дотримуватися заходів безпеки.

"Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам", - наголосив він.

Вранці 6 жовтня російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, відомо про сімох загиблих, 5 людей вважають зниклими безвісти. Близько 11:00 РФ знову завдала ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя.

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