Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є постраждалі
Російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, з-під завалів дістають людей
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Внаслідок ударів значних руйнувань зазнали житлові будинки.
На жаль, є постраждалі. Рятувальники дістають людей з-під завалів.
Своєю чергою секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив: "Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках, у квартирах яких спали мирні люди".
За його словами, зруйновано цілі під‘їзди.
"Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для зустрічі людей", - додав Куртєв.
Раніше Старух писав у телеграмі, що внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті.
Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях під час тривог.
"Дії ворога непередбачувані. Ризик повторних атак є завжди. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях. Не підходьте до вікон. Не фотографуйте наслідки прильотів. Не треба розповсюджувати інформацію щодо обстрілів.
Бережіть один одного. Потрібна максимальна обережність", - радив Старух.
О 05:15 він повідомляв, що окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.
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- 4 жовтня голова ОВА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти намагаються встановити "кордон" поблизу Василівки на окупованій території Запорізької області. Тоді ж за добу російські загарбники зруйнували 26 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 16 населених пунктів.
- 5 жовтня війська Росії завдали ракетного удару по місту Запоріжжя та околицях. Загинули дві людини.
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