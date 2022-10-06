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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є постраждалі

6 жовтня, 2022 четвер
06:33
війна з Росією Запоріжжя

Російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, з-під завалів дістають людей

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок ударів значних руйнувань зазнали житлові будинки.

На жаль, є постраждалі. Рятувальники дістають людей з-під завалів.

Своєю чергою секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив: "Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках, у квартирах яких спали мирні люди".

За його словами, зруйновано цілі під‘їзди.

"Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для зустрічі людей", - додав Куртєв.

Раніше Старух писав у телеграмі, що внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті.

Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях під час тривог.

"Дії ворога непередбачувані. Ризик повторних атак є завжди. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях. Не підходьте до вікон. Не фотографуйте наслідки прильотів. Не треба розповсюджувати інформацію щодо обстрілів. 
Бережіть один одного. Потрібна максимальна обережність", - радив Старух.

О 05:15 він повідомляв, що окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. 

Фото:

  • 4 жовтня голова ОВА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти намагаються встановити "кордон" поблизу Василівки на окупованій території Запорізької області. Тоді ж за добу російські загарбники зруйнували 26 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 16 населених пунктів.
  • 5 жовтня війська Росії завдали ракетного удару по місту Запоріжжя та околицях. Загинули дві людини.

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Росія
Запоріжжя
ракетний удар
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