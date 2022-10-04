Про це Старух сказав у ефірі телемарафону.

Голова ОДА зазначив, що так званий державний кордон подібний до того, що окупанти облаштовували після окупації Криму та ОРДЛО. Загарбники також встановлюють "правила" перетину блокпоста.

"Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали. Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку", - сказав Старух.

Очільник Запорізької ОДА зазначив, що ще тижнем раніше до обласного центру впродовж доби могли дістатись 1-2 тис. людей. У зв'язку з блокуванням росіянами виїзду минулої доби пункт перетину змогли пройти лише 8 осіб. Старух наголосив, що фактично транзит з окупованих територій припинений.

Раніше голова комітету російської держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков заявив, що Запоріжжя "увійде до складу РФ" у кордонах області, а Херсонщину окупанти планують "приєднати" разом із двома районами Миколаївської області.

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