Окупанти намагаються встановити "кордон" на окупованому Запоріжжі, - голова ОДА
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти намагаються встановити "кордон" поблизу Василівки на окупованому Запоріжжі
Про це Старух сказав у ефірі телемарафону.
Голова ОДА зазначив, що так званий державний кордон подібний до того, що окупанти облаштовували після окупації Криму та ОРДЛО. Загарбники також встановлюють "правила" перетину блокпоста.
"Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали. Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку", - сказав Старух.
Очільник Запорізької ОДА зазначив, що ще тижнем раніше до обласного центру впродовж доби могли дістатись 1-2 тис. людей. У зв'язку з блокуванням росіянами виїзду минулої доби пункт перетину змогли пройти лише 8 осіб. Старух наголосив, що фактично транзит з окупованих територій припинений.
- Раніше голова комітету російської держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков заявив, що Запоріжжя "увійде до складу РФ" у кордонах області, а Херсонщину окупанти планують "приєднати" разом із двома районами Миколаївської області.
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