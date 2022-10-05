РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - написав він.

Він наголосив, що ворог випустив ракети по обласному центру та околицям міста. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Відпрацювали сили протиповітряної оборони. Якщо десь бачите нерозірваний боєприпас, його залишки, не підходьте близько, не фотографуйте. Повідомте про знахідку рятувальникам", - йдеться в повідомленні.

4 жовтня голова ОВА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти намагаються встановити "кордон" поблизу Василівки на окупованій території Запорізької області.

Тоді ж за добу російські загарбники зруйнували 26 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 16 населених пунктів.

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