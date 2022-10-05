На Запоріжжі окупанти протягом доби зруйнували 26 цивільних об'єктів
У Запорізькій області 4 жовтня російські загарбники зруйнували 26 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 16 населених пунктів
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку протягом 4 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. За добу вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
Окупанти накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районах Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Темирівки, Полтавки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Оріхова, Дорожнянки, Червоного, Ольгівського, Щербаків, Малинівки та Малих Щербаків.
"Надійшло 26 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в Запорізькій ОВА.
Упродовж 4 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 80 людей, зокрема 18 дітей.
- 4 жовтня голова ОВА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти намагаються встановити "кордон" поблизу Василівки на окупованій території Запорізької області.
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