Росіяни вдруге за добу вдарили ракетами по Запоріжжю
Російські окупанти 6 жовтня знову завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.
"Кляті рашисти не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктам інфраструктури. Бережіть себе й перебувайте в безпечних місцях", - наголосив він.
- 6 жовтня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, дві людини загинули, ще 6 постраждали.
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