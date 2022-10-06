Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.

"Кляті рашисти не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктам інфраструктури. Бережіть себе й перебувайте в безпечних місцях", - наголосив він.

6 жовтня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, дві людини загинули, ще 6 постраждали.

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