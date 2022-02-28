Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Росія обстрілює гуманітарні коридори, не дивлячись ні на що, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян. Як результат – серед цивільних є поранені", - наголосила посадовиця.

За її словами, особливо шкода, що свого часу ці люди вважали росіян своїми братами й сестрами. "Вони шоковані тим, що відбувається, тим, як їх нещадно й безсовісно поливають "Градами". Я знаю, яка це для них рана, який біль. Ми все це разом переживемо, і вони це розуміють. І дуже хочуть жити у своїй державі, мати прихисток, впевненість у безпеці, розуміти, що вони не будуть колись вбиті росіянами чи іншим ворогом",- додала очільниця Мінреінтеграції.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

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