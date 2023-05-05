В Україні оголошували масштабну повітряна тривогу. Текстовий онлайн
Коротко: Після обіду 5 травня повітряна тривога була оголошена у північних, центральних, східних і південних областях України.
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями. З більш детальною інформацією можна ознайомитися нижче.
У небі над Маріуполем помітили повітряну ціль, яка прямує в напрямку Запоріжжя.
У Нікопольській РВА звернулись до жителів населених пунктів, які розташовані на березі Каховського водосховища. Просять цими вихідними бути вдома та без крайньої потреби не виходити на вулиці.
У Київській ОВА заявили про ракетну небезпеку.
Мапа тривог станом на 16:56. Сирени пролунали у центральних, східних і південних областях України.
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